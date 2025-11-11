افزایش تعداد کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی
مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی گفت:در سال ۱۴۰۱ تعداد کتابخانههای استان ۱۴۵ باب بود که اکنون به ۱۵۲ باب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسد بابایی به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در ظرف سه سال گذشته تحول عظیمی در همه حوزههای کتابخانههای عمومی استان اتفاق افتاد گفت: ارتقای روبه رشد تمامی شاخصها از اثرات این بخش بود.
بابایی با تاکید بر اینکه تعداد اعضای کتابخانههای استان از ۸۶ هزار نفر به ۱۶۸ هزار عضو فعال رسیده است که رشد ۹۴ درصدی را نشان میدهد تصریح کرد: پروژههایی که برای اولین بار برنامه ریزی شده شامل ۴ برنامه ابتکاری، طرح کودک کتابخوان، کتاب یاران، خانواده کتابخوان و جهان دیدگان است که برای اولین بار در کشور در آذربایجان شرقی در حال اجراست.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ تعداد کتابخانههای استان ۱۴۵ باب بود که امروز به ۱۵۲ باب رسیده است، همچنین کل کتابهای استان ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار جلد بود که امروز به ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار جلد افزایش یافته است.
بابایی ادامه داد: افزایش کتابخانههای سیار برای ارتقای عدالت فرهنگی در تبریز و سطح شهرستانها و روستاها در حال انجام است و اولین کتابخانه کامیونت سیار در ۲۲ بهمن امسال راه اندازی میشود.
مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی رویکرد جدید را بازآفرینی نقش سنتی کتابخانهها و تبدیل آنها به محل دائمی فرهنگی دانست و گفت:ساخت ساختمان شماره سه کتابخانه مرکزی تبریز و کتابخانه مرکزی بستانآباد با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.