به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت میرزا کوچک‌جنگلی با اشاره به نزدیک شدن به سالروز نهضت تاریخی جنگل گفت: این شهید آزادی‌خواه به گردن همه ما حق دارد؛ به همین دلیل است که آرمان‌ها، روح مقاومت و آزادی‌خواهی او همچنان زنده است.

وی با بیان اینکه برگزاری مناسبت‌های تاریخی باید فراتر از یک یادبود باشد، افزود: ایام شهادت میرزا کوچک‌جنگلی فرصتی برای بازنگری در مسیر حرکت امروز ما است تا ببینیم چقدر در تداوم همان راه و آرمان‌ها قرار داریم.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه نهضت جنگل در میان جنبش‌های هم‌دوره خود از ویژگی‌های خاصی برخوردار بود، گفت: میرزا کوچک‌جنگلی در کنار روحیه جهادی، نگاهی روشنفکرانه داشت و بر آگاهی عمومی و شفافیت تأکید می‌کرد؛ تا جایی‌که در همان زمان، انتشار روزنامه را برای اطلاع‌رسانی و بیدارسازی مردم آغاز کرد.

هادی حق‌شناس با یادآوری تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «میرزا کوچک‌جنگلی یک واحد مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در رشت و در همان محدوده‌ی خاصّ خودش، گیلان، به‌وجود آورده بود»، افزود: این تعبیر دقیق‌ترین توصیف از ماهیت نهضت جنگل است؛ حرکتی که در آن ایرانیت و اسلامیت در کنار هم معنا پیدا کرد و می‌تواند امروز نیز الگویی برای اداره جامعه باشد.

وی با اشاره به وقایع تاریخی بیستم آبان افزود: این روز یادآور شکست قوای بیگانه در برابر مجاهدان جنگل است و باید با نگاهی فرهنگی، ملی و مقاومتی گرامی داشته شود.

ضرورت بازشناسی میراث فکری و فرهنگی نهضت جنگل

استاندار گیلان همچنین از بازسازی اسلحه‌خانه میرزا کوچک در گیلان خبر داد و گفت: این مکان که سال‌ها به عنوان نماد نهضت جنگل شناخته می‌شد، اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال مرمت است و به زودی به‌عنوان یکی از یادگار‌های ماندگار آن دوران آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی جایگاه میرزا کوچک‌جنگلی در تاریخ ایران افزود: ما برای میرزا کم‌کاری کرده‌ایم و باید بسیار بیش از این در معرفی اندیشه، آرمان و سیره مبارزاتی او تلاش کنیم.

به گفته حق‌شناس، میرزا کوچک شخصیتی است که هم در بُعد ملی و هم در بُعد دینی، الگوی استقلال، آزادگی و ایستادگی در برابر بیگانگان به شمار می‌رود و نسل امروز نیاز دارد او را بهتر بشناسد.

وی با اشاره به ضرورت توجه همه‌جانبه به میراث فرهنگی و تاریخی نهضت جنگل گفت: تئاتر خیابانی و برنامه‌های هنری مرتبط با میرزا کوچک باید در مراسم بزرگداشت او پررنگ‌تر دیده شود تا پیام میرزا با زبان هنر به نسل امروز منتقل شود.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم احیای «بنیاد ملی میرزا کوچک‌جنگلی» تصریح کرد: طرح توجیهی این بنیاد آماده شده و باید دبیرخانه آن بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند تا امور مرتبط با میرزا در چارچوبی منسجم پیگیری شود.

وی همچنین بر توجه ویژه به طرح بازآفرینی شهری سلیمانداراب و مزار میرزا کوچک‌جنگلی تأکید کرد و افزود: این محدوده نه‌تنها یک میراث تاریخی بلکه هویت فرهنگی گیلان است و باید با نگاهی ملی و فرهنگی احیا و ساماندهی شود.