مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: همزمان با پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن استان، ۱۲ طرح معابر اصلی و فرعی آنها به مساحت ۷۵۲ هکتار طراحی شده و در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل محبوب حیدری اظهار کرد: عملیات آماده‌سازی معابر اصلی و فرعی در شهرک سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی اردبیل به مساحت ۶۴۵ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد، شهرک سردار شهید سید جعفر خراسانی اردبیل به مساحت ۸۲ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد و آماده‌سازی معابر شهرک نفت اردبیل به مساحت ۲۵ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد در حال اجراست.

وی با اشاره به وضعیت آماده‌سازی معابر برای احداث نهضت ملی مسکن در شهر‌های استان افزود: طرح‌های آماده‌سازی معابر فاز یک سایت نهضت ملی مسکن لاهرود مشگین‌شهر به مساحت ۴۰ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد، شهرک امام رضا (ع) ویژه قانون حمایت از خانواده ایرانی و جوانی جمعیت نمین به مساحت ۲۴ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد و آماده‌سازی معابر نهضت ملی مسکن جعفرآباد به مساحت ۱۰ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: طرح‌های آماده‌سازی معابر در شهر گرمی شامل نهضت ملی مسکن شهرک ولیعصر به مساحت هشت هکتار با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و معابر نهضت ملی مسکن پشت ایران خودرو به مساحت پنج هکتار با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد، همچنین آماده‌سازی معابر طرح نهضت ملی مسکن خلخال به مساحت ۲ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و آماده‌سازی زمین نهضت ملی مسکن گیوی خلخال به مساحت هشت هکتار با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد اجرا می‌شود.

حیدری ادامه داد: تاکنون جهت آماده‌سازی معابر طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت استان شامل خاک‌برداری، روسازی، احداث آبرو و پل، جدول‌گذاری، زیرسازی و آماده سازی آسفالت اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل بیان کرد: اجرای به‌موقع زیرساخت‌ها در تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی نقش مهمی دارد و این واحد‌ها به موقع تکمیل خواهد شد.