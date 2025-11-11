به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روز پیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی بهبهان حین گشت زنی و توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل عینک آفتابی، لیوان شیشه‌ای، روکش صندلی خودرو و ساعت رومیزی، گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده تخلف قاچاق لوازم خانگی به ارزش ۸۲۳ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهبهان رسیدگی شد.

روزپیکر اظهار داشت: شعبه با تحقیقات لازم، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق کشف شده، متخلف را به پرداخت ۸۲۳ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

به گفته رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی بهبهان؛ شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا بیشتر است، مبلغ ۸۲۳ میلیون و ۹۸۵ هزار ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.