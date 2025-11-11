دانش‌آموزان لرستانی با حضور فعال آرای خود را برای تعیین نمایندگانشان در شورا‌های دانش‌آموزی به صندوق انداختند.





مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان که در یکی از مدارس خرم‌آباد در جمع دانش‌آموزان رأی اول را به صندوق انداخت، این رویداد را تمرینی واقعی برای مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و دموکراسی توصیف کرد.

سید عیسی سهرابی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته خود در مدارس روستایی، گفت: بسیاری از ظرفیت‌های مدرسه زمانی فعال می‌شود که به دانش‌آموزان میدان داده شود و ما فقط باید اعتماد کنیم. شورا‌های دانش‌آموزی اگرچه جمع‌های کوچک‌اند، اما نقشی بزرگ دارند؛ آنها می‌توانند تصمیم‌گیران مدرسه باشند، از انتخاب مسابقات ورزشی تا طرح پیشنهاد‌های اجرایی.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: آینده پیشروی دانش‌آموزان سریع‌تر از گذشته تغییر می‌کند و فناوری با سرعتی چشمگیر زندگی را دستخوش تحول می‌سازد.

سهرابی، بیان داشت: دانش‌آموز باید برای آینده‌ای تازه و متفاوت آماده باشد، آینده‌ای که با ذهن خلاق و توانمند او ساخته خواهد شد.

وی خطاب به عوامل اجرایی مدارس نیز، گفت: اجازه بدهید استعداد‌های دانش‌آموزان بدرخشد. شورا‌ها فرصتی برای شنیدن صدای آنها و مشارکت در تصمیم‌های مدرسه است.