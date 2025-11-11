همزمان با اجرای طرح‌های گسترده گازرسانی در مناطق کلیدی سیستان و بلوچستان، شبکه توزیع گاز تاکنون به بیش‌از ۲۷ هزار مشترک خانگی در چهار شهرستان، ایرانشهر، دلگان، بمپور و بزمان تحویل داده شده که این آمار نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر زیرساخت‌ها در قلب بلوچستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان به تفکیک پیشرفت طرح‌ها در چند شهر حوزه انتخابیه ایرانشهر اشاره کرد و گفت: شبکه مورد نیاز در ایرانشهر ۴۸۰ کیلومتر بوده که تاکنون ۴۶۷ کیلومتر آن اجرا شده و در این منطقه ۲۰ هزار و ۹۶۰ علمک نصب شده و ۲۴ هزار و ۳۹۱ مشترک از گاز شهری بهره‌مند هستند.

محمود هاشمی با بیان اینکه شبکه مورد نیاز گازرسانی راسک به طول ۷۷ کیلومتر بوده افزود: در دلگان نیز شبکه مورد نیاز ۱۰۹ کیلومتر بوده که ۱۰۷ کیلومتر آن تکمیل و تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰ علمک در این شهرستان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان تصریح کرد: شبکه مورد نیاز در بمپور نیز ۱۰۰ کیلومتر بوده که ۸۰ کیلومتر آن کار شده است.

در این شهرستان چهار هزار و ۸۴ علمک نصب شده و تاکنون سه هزار و ۲۵۴ مشترک خانگی دارد.

همچنین شبکه گاز مورد نیاز در بزمان ۶۵ کیلومتر بوده که ۶۳ کیلومتر آن کار شده و تاکنون یک‌هزار و ۱۰۰ علمک نصب و ۵۰۴ مشترک به گاز شهری دسترسی دارند.

به گفته وی، هم اکنون چهار نیروگاه عمده سیستان و بلوچستان شامل نیروگاه گازی زاهدان، نیروگاه گازی بمپور، بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

هاشمی ادامه داد: همچنین در بخش صنایع عمده، کارخانه سیمان سیستان و خاش و در بخش صنایع خرد، شهرک صنعتی زاهدان واقع در جاده میرجاوه، شهرک صنعتی کامبوزیا، شهرک کارگاهی زاهدان و شهرک صنعتی ایرانشهر گازدار بوده و صنایع مستقل در آنها می‌تواند از گاز شهری بهره‌مند شوند.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت طرح‌های گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی سیستان و بلوچستان، افزود: از مجموع ۵۵ شهر استان تاکنون عملیات گازرسانی به ۱۷ شهر به اتمام رسیده و طرح‌های گازرسانی به ۲۶ شهر دیگر نیز هم‌اکنون در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان بیان کرد: با تکمیل این طرح‌های در حال اجرا، در مجموع ۴۳ شهر از گاز طبیعی برخوردار خواهند شد و ۱۲ شهر فاقد گاز نیز در سال‌های آینده و بر اساس تأمین منابع مالی و سیاست‌های توسعه گازرسانی، در دستور کار قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه روستاها، تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار سیستان و بلوچستان که شرایط لازم را دارند، در برنامه گازرسانی قرار گرفته‌اند، چرا که گاز به عنوان محور توسعه می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید و اشتغالزایی تأثیرگذار باشد.