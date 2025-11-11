به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این همایش حجت‌الاسلام موسوی رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت جایگاه ناظرین امین در پاسداری از سلامت انتخابات گفت ناظران امین چشم بیدار مردم و حافظان امانت آرای ملت هستند و نقش آنان در صیانت از جمهوریت نظام اسلامی بسیار تعیین‌کننده است

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ناظران حفظ امانت و بی‌طرفی در فرآیند انتخابات است افزود ناظران باید با شناخت دقیق از قوانین و مقررات انتخاباتی، آگاهی سیاسی بالا و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، مأموریت خطیر خود را به بهترین شکل انجام دهند

حجت‌الاسلام موسوی تقویت بصیرت دینی و سیاسی ناظران را لازمه مقابله با جنگ نرم دشمنان دانست و گفت دشمنان با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی به دنبال ایجاد تردید در سلامت انتخابات هستند و ناظران امین باید با هوشیاری و آگاهی در برابر این جریان ایستادگی کنند

در بخش دیگری از این همایش، مسئولان و کارشناسان دفتر نظارت بر انتخابات شهرستان خوی به تشریح اصول و الزامات قانونی نظارت، وظایف ناظران در مراحل مختلف برگزاری انتخابات و راهکار‌های ارتقای دقت و امانت‌داری پرداختند

همایش بصیرتی ناظرین امین با هدف ارتقای سطح دانش، آگاهی سیاسی و مسئولیت‌پذیری ناظران برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر لزوم حضور آگاهانه و مؤثر در پاسداری از سلامت انتخابات تأکید کردند