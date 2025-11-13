به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: کشاورزان این منطقه امسال ۱۵۰ هکتار از مزارع خود را به کشت سیب زمینی اختصاص داده‌اند که ۴۰ هکتار از آن را محصول بذری تشکیل می‌دهد.

سعید یعقوبی افزود: پیش بینی می‌شود کشاورزان این منطقه بیش از سه هزار و ۸۰۰ تن سیب زمینی خوراکی و هزار تن سیب زمینی بذری برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

مسوول مرکز جهاد کشاورزی شهر بهمن بیان کرد: کلمبوس، سانته، سیلوا و بورن از جمله ارقام سیب زمینی کشت شده در منطقه بهمن است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.