محصول سیب زمینی از ۱۵۰ هکتار از مزارع شهر بهمن در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: کشاورزان این منطقه امسال ۱۵۰ هکتار از مزارع خود را به کشت سیب زمینی اختصاص دادهاند که ۴۰ هکتار از آن را محصول بذری تشکیل میدهد.
سعید یعقوبی افزود: پیش بینی میشود کشاورزان این منطقه بیش از سه هزار و ۸۰۰ تن سیب زمینی خوراکی و هزار تن سیب زمینی بذری برداشت و روانه بازار مصرف کنند.
مسوول مرکز جهاد کشاورزی شهر بهمن بیان کرد: کلمبوس، سانته، سیلوا و بورن از جمله ارقام سیب زمینی کشت شده در منطقه بهمن است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.