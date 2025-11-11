پخش زنده
رئیس اداره راه و شهرسازی آبادان از بازگشت اراضی ملی در شهرستان به میزان ۱۰ هزار متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فریدون ساکی با اشاره به یک مورد رفع تصرف فوری در شهرستان گفت: این رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
او از رفع تصرف اراضی ملی جمعاً به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع خبر داد و افزود: ارزش این اراضی بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی آبادان ادامه داد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی آبادان با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
ساکی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.