۷۰ نفر از صاحبان واحد‌های برنج کوبی در گیلان با هدف آموزش بهداشت حرفه‌ای، ایمنی کار و ارتقای سلامت شغلی، در قالب یک کارگاه تخصصی، دور هم جمع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کارگاه آموزشی «بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار» ویژهٔ کارفرمایان واحد‌های برنج کوبی گیلان، با دعوت رئیس اتحادیه برنج کوبی‌های استان و با همکاری مرکز بهداشت شهرستان رشت و جمعی از کارشناسان این مرکز، در استانداری گیلان برگزار شد.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان رشت گفت: در این کارگاه آموزشی که با شرکت ۷۰ نفر از صاحبان شالیکوبی‌های گیلان و جمعی از کارشناسان بهداشت محیط و ایمنی کار برگزار شد، بر اهمیت پایش مداوم عوامل زیان‌آور محیط کار از جمله صدا، گرد و غبار، ارتعاش و عوامل ارگونومیک تأکید شد.

مرتضی قربانی افزود: اجرای منظم معاینات دوره‌ای شغلی و استقرار نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (HSE) در کارگاه‌ها، نقش مؤثری در کاهش بیماری‌های شغلی و ارتقای بهره‌وری دارد.

وی همچنین با تاکید بر اخکام کشوری برای بهسازی، افزایش تسهیلات بهداشتی و کنترل خطرات محیط کار، خواستار همکاری مستمر کارفرمایان با کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها شد.

در بخش پایانی نشست هم به سؤالات شرکت‌کنندگان در خصوص الزامات قانونی ایمنی کارگاه‌ها، نحوه انجام معاینات پزشکی شاغلان، اصول تهویه صنعتی و چگونگی پیشگیری از مواجهه شغلی با عوامل فیزیکی و شیمیایی پاسخ داده شد.