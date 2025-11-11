پخش زنده
نمایشهای «قلب نامیرا»، «نقطه عطف»، «خورشید پشت در»، «مصیر» و «تنها نمیتوانم» به مناسبت ایام فاطمیه با روایتهای آیینی و مذهبی در حوزه هنری روی صحنه میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشهای «قلب نامیرا»، «نقطه عطف»، «خورشید پشت در»، «مصیر» و «تنها نمیتوانم» به مناسبت ایام فاطمیه با اجرای روایتهای آیینی و مذهبی و نگاههایی گوناگون به این واقعه از ۱۵ آبان تا ۱۴ آذرماه در تالارهای اندیشه و سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی روی صحنه میروند.
نمایش «قلب نامیرا» تازهترین اثر موسسه فرهنگی هنری ریان به کارگردانی محمدامین دستکار و تهیهکنندگی دانیال محسنی ماجرای پر فراز و نشیب، شکّ و یقین، وفاداری و خیانت است و داستان مقاومت و ایمان گروهی از جوانان شیعه را روایت میکند که برای افشای حقیقت به صحنه مبارزه وارد میشوند.
«قلب نامیرا» اجرای خود را از ۱۵ آبان ماه آغاز کرده و با ۱۴ اجرا به مدت ۹ شب تا ۲۳ آبان ماه در تالار سوره حوزه هنری روی صحنه است.
نمایش «نقطه عطف» به کارگردانی مشترک علیرضا صادقی و محمدجواد صادقی و با تهیهکنندگی سعید محمدی درباره رویدادی غیرمنتظره است که همه چیز را تغییر میدهد؛ سفری که از چارچوب روایت خارج میشود و از دل تاریخ به زمان حال میرسد.
نویسندگی این نمایش را سیدمرتضی هاشمی گلپایگانی و امیرحسین آلادپوش به صورت مشترک برعهده داشتهاند که به همت گروه فرهنگی هنری نینوا از ۲۰ تا ۲۷ آبان ماه اجرای خود را در تالار اندیشه حوزه هنری آغاز میکند.
همچنین نمایش «خورشید پشت در» به کارگردانی مشترک مهدی نیکروش و امیرحسن حاجحریری و به نویسندگی سیدصدرا میرهای روایت جوانی به نام یحیی را به تصویر میکشدکه ناخواسته به دل تاریخ کشیده میشود و شاهدی برای اتفاقات پس از پیامبر (ص) است.
«خورشید پشت در» از ۲۹ آبان تا ۷ آذر ماه صحنه تالار اندیشه حوزه هنری در اختیار دارد.
همچنین نمایش «مصیر» به کارگردانی مشترک حدیقه حیدری و فاطمه طاهری و به همت موسسه سوره امید نسب تجربهای از درام، فرم و روایت را در فضایی سورئال برای مخاطب خود به تصویر میکشد. این نمایش از ۲۶ آبان تا ۳ آذرماه در تالار سوره حوزه هنری روی صحنه خواهد رفت.
نمایش «تنها نمیتوانم» به کارگردانی امیرعلی پریز و نویسندگی گروه مصباح ترکیبی از روایتهای کتاب مقدس، قرآن و داستانهای پس از پیامبران، در فضایی استعاری و فلسفی است. این نمایش از ۸ تا ۱۴ آذر ماه در تالار سوره حوزه هنری روی صحنه میرود.