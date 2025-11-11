به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در بازدید از مرکز انتقال خون اردبیل اظهار کرد: پیگیر راه اندازی ساختمان جدید انتقال خون هستیم و در این راستا تلاش می‌کنیم تا زمین مورد نظر و اعتبارات این مرکز تأمین شود.

وی افزود: تجهیز پایگاه‌های انتقال خون شهرستان و ایجاد سردخانه برای نگهداری فرآورده‌های خونی در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار دارد.

فرماندار اردبیل بر ضرورت ارتقای خدمات رسانی به اهالی و ارتقای امکانات و تجهیزات پایگاه انتقال خون شهرستان تاکید و از مساعدت اعتباری برای تجهیز پایگاه‌ها و ایجاد سردخانه برای نگهداری خون و فرآورده‌های خونی در شهرستان خبر داد.

قلندری از خدمات مدیریت و همه همکاران انتقال خون شهرستان که در طول سال بدون وقفه و تعطیلی مشغول خدمات رسانی هستند، تشکر کرد.