به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست رسانه‌ای ارزیابی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را ظرفیتی خواند که تا پیش از این نداشتیم و یک کار جدید در اجرای قانون است که می‌تواند به هماهنگی بین دستگاهی، تشویق و تقویت نظارت بر اصل اجرای قانون توسط مجلس کمک کند. آنچه که امروز و در ادامه جلسات روز گذشته مجلس در صحن علنی برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در حال رخ دادن است؛ یک فرصت مناسب برای ایجاد هماهنگی بهتر و بیشتر بین‌دستگاهی برای افزایش و تقویت نظارت بر حُسن اجرای قانون توسط مجلس است که حاصل پخت و پزی است که حدود ۵۰ روز زمان در مجلس شورای اسلامی برده است.

وی افزود: از ۱ مهرماه که گزارش دولت تحویل و تسلیم مجلس شده است، کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت فشرده درگیر بررسی این گزارش بودند و روی هم رفته در ۲۶۶ ساعت کاری، در قالب ۱۱۷ جلسه تمام گزارشات دولت را مورد بررسی دقیق قرار دادند و نهایتاً روز گذشته (دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه) با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از وزرا و امروز (سه شنبه ۲۰ آبان‌ماه) با حضور جمعی از معاونان رئیس جمهور، تعداد دیگری از وزرا در صحن علنی مجلس بررسی شد و عصر امروز جمع‌بندی را با حضور شخص رئیس جمهور در صحن علنی مجلس خواهیم داشت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اعلام اینکه مجلس شورای اسلامی در چهار گروه زیربنایی، اقتصادی، عمومی و فرهنگی و اجتماعی دولت را مورد ارزیابی قرار داده است؛ تصریح کرد: براساس و مبنای گزارش کمیسیون‌های تخصصی و مبتنی بر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و همان‌طور که در صحن علنی مجلس هم اشاره شد میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است؛ که به تفکیک در امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، در امور عمومی ۴۳.۸۰، در امور فرهنگی و اجتماعی ۳۵.۵ و در امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد است. این در حالی است که کل احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت در امور زیربنایی تصویب شده و برنامه لازم‌الاجرا برای دولت محسوب می‌شود، ۴۲۶ حکم است که از این تعداد ۱۷۲ حکم تاکنون اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. در امور عمومی هم از مجموع ۵۴۲ حکم مصوبه مجلس در برنامه هفتم، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بلااجرا مانده است. همچنین از ۸۲۰ حکم در امور اقتصادی هم تاکنون ۳۱۵ حکم اجرایی شده و ۵۰۰ حکم بلااجرا مانده است. در امور اجتماعی و فرهنگی هم ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۴۷۲ حکم بلااجرا مانده از ۷۲۷ حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم داریم.