افتتاح و آغاز ساخت ۴ طرح شهری در تربتحیدریه
چهار طرح شهری در تربتحیدریه، افتتاح یا عملیات ساخت آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، شهردار تربت حیدریه گفت: طرحهایی که عملیات ساخت آن آغاز شده، شامل یک پایگاه امدادی آتشنشانی با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و یک شهربازی مجهز با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان است.
وحید فرخ تبار درباره پایگاه امدادی آتشنشانی بیان کرد: این ایستگاه واقع در پارک جنگلی پیشکوه، با هدف کاهش زمان رسیدن به محل حوادث و تأمین ایمنی غرب شهر، ساخته و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
او با بیان اینکه، شهر تربتحیدریه در قسمت غربی فاقد پایگاه آتشنشانی و خدمات ایمنی بود، افزود: علاوه بر این، پارک جنگلی پیشکوه به دلیل استقبال گسترده میهمانان و شهروندان، نیازمند وجود یک پایگاه امدادی بود تا در صورت بروز حادثه، امکان نجات شهروندان فراهم شود که بر این اساس، طبق طرح جامع، محل ساخت این ایستگاه، در این نقطه جانمایی شد.
وی ادامه داد: این زمین با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع، پس از عملیات گودبرداری و تسطیح، آماده و در ۲۰۰ متر مربع از آن، ساختمان ایستگاه ساخته میشود که مجهز به آشیانه برای خودروهای امداد و نجات و اطفای حریق خواهد بود.
شهردار تربتحیدریه در مورد جزئیات شهربازی هم اظهار کرد: این طرح با ۳۴ میلیارد تومان سرمایه اولیه، با سرمایهگذار بخش خصوصی امضا شده است و شامل ۱۲ دستگاه بازی، کافیشاپ، فضاهای رفاهی و پارکینگ مجهز خواهد بود.
فرخ تبار زمان بهرهبرداری از این شهربازی را بهار ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: سرمایهگذار به مدت ۲۳ سال مسئول بهرهبرداری و نگهداری خواهد بود و بعد از آن با بهروزرسانی شهربازی، آن را در اختیار شهرداری خواهد گذاشت.
او در ادامه افزود: طرحهای افتتاح شده به ارزش ۱۱ میلیارد تومان هم شامل ساختمان دفتر مدیریت در میدان قهرمان، کانال هدایت آبهای سطحی، یک نمازخانه به مساحت ۱۲۰ متر مربع و محور سلامت به طول ۹۸۰ متر است.
این مسئول درباره ساخت محور سبز به طول پنج کیلومتر، گفت: این محور از تقاطع جاده گناباد آغاز و تا پل آبشار ادامه مییابد و چرخه کمربندی غرب شهر را تکمیل میکند.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات بر اساس نقشه مصوب منطقه پیشگو انجام شده و جانمایی و کاربری تمام طرحها مطابق با مصوبات است.