آذربایجان شرقی پیشرو در توسعه شهرکهای کشاورزی کشور
مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور گفت: در شرایط تغییر اقلیم، ناترازی انرژی و خشکسالی توسعه کشت گلخانهای و کشاورزی مدرن از اولویتهای اصلی کشور است و آذربایجان شرقی از استانهای پیشرو در این مسیر محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،پیمان اسکندری در جریان بازدید از اراضی در حال احداث شهرک کشاورزی در منطقه یکانات شهرستان مرند اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و چالشهایی همچون تغییر اقلیم، ناترازی انرژی و خشکسالی یکی از مهمترین راهکارهای حفظ و افزایش تولید در بخش کشاورزی توسعه گلخانهها، کشتهای عمودی و حرکت به سمت کشاورزی مدرن است.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از مجموعه گلخانهای جلفا افزود:در جلفا مجموعهای موفق و الگویی ملی را شاهد بودیم که با بهرهگیری از فناوریهای نوین توانسته است الگوی مناسبی برای سایر مناطق کشور ارائه دهد.این تجربه نشان میدهد تمرکز واحدهای تولیدی در شهرکهای کشاورزی، دامپروری و شیلات میتواند موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها شود.
اسکندری با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از استانهای پیشرو در کشور در زمینه توسعه شهرکهای کشاورزی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱ شهرک کشاورزی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد که ۴ شهرک به بهرهبرداری کامل رسیده و سایر شهرکها نیز در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند. اراضی که امروز از آن بازدید کردیم مربوط به احداث شهرک کشاورزی جدیدی با وسعت ۷۰۰ هکتار در دشت یکانات بخش یامچی شهرستان مرند است که به سرمایه گذار دارای اهلیت واگذار شده است و قرار است یک زنجیره ارزش در این مجموعه راه اندازی شود که میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با اشاره به نقش حمایتی این سازمان در سرمایهگذاریهای بخش کشاورزی گفت: شرکت شهرکهای کشاورزی تنها شرکت توسعهای در کشور است که در نقش تسهیلگری سرمایه گذاری عمل کرده و علاوه بر فراهمسازی زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و گاز، معرفی سرمایهگذاران به بانکها برای دریافت تسهیلات، واگذاری زمین به سرمایه گذاران با شرایط مناسب را نیز فراهم میکند. این حمایتها در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی ادامه خواهد داشت.
وی افزود:یکی از اقدامات ارزشمند در برخی شهرکهای کشاورزی استان، آغاز فعالیت در زمینه تربیت نیروهای متخصص است؛ موضوعی که یکی از خلاهای مهم کشور در حوزه گلخانهداری به شمار میرود. خوشبختانه آذربایجان شرقی با ظرفیت بالای علمی و اجرایی خود، مسیر توسعه کشاورزی نوین کشور را هموارتر کرده است.