رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در اصفهان از راه اندازی پارک فناوری سلامت و هوش مصنوعی در راستای کمک به سلامت مردم کشور خبر داد

ضرورت بهره‌گیری از نوآوری و فناوری در آموزش و سلامت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور صبح امروز در هشتمین نشست میز هوش مصنوعی با حضور استاندار اصفهان از شکل‌گیری پارک فناوری سلامت و هوش مصنوعی در دانشگاه تحت مدیریت خود خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهره‌گیری از نوآوری و فناوری در آموزش و سلامت برای پاسخ به نیازهای آینده طراحی شده است.

پروین داداندیش افزود: تمام اساتید از رشته‌های گوناگون در این طرح گرد هم آمده‌اند تا با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، مسیر تحقق عدالت آموزشی و درمانی را هموار کنند.

وی با یادآوری تجربه‌های گذشته در حوزه سلامت بانوان گفت: در بسیاری از کشورها صرف ساخت بیمارستان‌های متعدد پاسخگوی نیاز جوامع گسترده نیست و هوش مصنوعی می‌تواند با دقت و سرعت بالا، جای خالی این زیرساخت‌ها را پر کند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور ادامه داد: فناوری‌های نوین در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان سینه، می‌توانند نرخ موفقیت درمان را تا ۹۵ درصد افزایش دهند.

وی گفت: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، زمان تشخیص بیماری از ۴۵ روز به کمتر از نصف کاهش یافته و حدود ۲۵ درصد از روش‌های تهاجمی حذف شده است.

وی با انتقاد از بی‌اعتمادی برخی مدیران به فناوری افزود: گاهی تصمیمات نادرست خود منشأ بروز بیماری‌های خطرناک است، اگر از توان جوانان خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود، می‌توانیم از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کنیم.

داداندیش افزود: تجربه‌های موفق داخلی نشان می‌دهد ایران می‌تواند در حوزه سلامت زنان با تکیه بر هوش مصنوعی به جایگاه برتری در منطقه برسد.