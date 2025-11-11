پخش زنده
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در اصفهان از راه اندازی پارک فناوری سلامت و هوش مصنوعی در راستای کمک به سلامت مردم کشور خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رییس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور صبح امروز در هشتمین نشست میز هوش مصنوعی با حضور استاندار اصفهان از شکلگیری پارک فناوری سلامت و هوش مصنوعی در دانشگاه تحت مدیریت خود خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهرهگیری از نوآوری و فناوری در آموزش و سلامت برای پاسخ به نیازهای آینده طراحی شده است.
پروین داداندیش افزود: تمام اساتید از رشتههای گوناگون در این طرح گرد هم آمدهاند تا با استفاده از ظرفیتهای فناورانه، مسیر تحقق عدالت آموزشی و درمانی را هموار کنند.
وی با یادآوری تجربههای گذشته در حوزه سلامت بانوان گفت: در بسیاری از کشورها صرف ساخت بیمارستانهای متعدد پاسخگوی نیاز جوامع گسترده نیست و هوش مصنوعی میتواند با دقت و سرعت بالا، جای خالی این زیرساختها را پر کند.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور ادامه داد: فناوریهای نوین در تشخیص زودهنگام بیماریها، بهویژه سرطان سینه، میتوانند نرخ موفقیت درمان را تا ۹۵ درصد افزایش دهند.
وی گفت: با همکاری شرکتهای دانشبنیان، زمان تشخیص بیماری از ۴۵ روز به کمتر از نصف کاهش یافته و حدود ۲۵ درصد از روشهای تهاجمی حذف شده است.
وی با انتقاد از بیاعتمادی برخی مدیران به فناوری افزود: گاهی تصمیمات نادرست خود منشأ بروز بیماریهای خطرناک است، اگر از توان جوانان خلاق و شرکتهای دانشبنیان حمایت شود، میتوانیم از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری کنیم.
داداندیش افزود: تجربههای موفق داخلی نشان میدهد ایران میتواند در حوزه سلامت زنان با تکیه بر هوش مصنوعی به جایگاه برتری در منطقه برسد.