تا فردا پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل وزش باد جنوبی است که در برخی مناطق گاهی با سرعت تند بوده و به موجب آن در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک محلی نیز احتمال می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا (چهارشنبه ۲۱ آبان)

در روز‌های پنجشنبه و جمعه جوی پایدار برای این مناطق پیش بینی می‌شود.

اما در نوار شرقی و مناطق شمالی از امروز تا آخر هفته جاری ضمن تداوم وزش باد خزری، آسمانی ابری و مه آلود بویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح انتظار می‌رود.

از اواخر وقت روز جمعه تا اواسط هفته آینده با تقویت جریانات خزری ضمن افزایش ابرناکی و کاهش دمای هوا، در برخی مناطق بارش پراکنده باران گاهی بصورت رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.