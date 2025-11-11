به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کوهسرخ گفت: در پی رصد‌های میدانی، اقدامات اطلاعاتی و عملیات مشترک یگان حفاظت منابع طبیعی و پلیس آگاهی شهرستان، مقادیر قابل توجهی شیره آنغوزه که به‌صورت غیرقانونی برداشت و آماده انتقال بود، شناسایی و از افراد سودجو کشف و ضبط شد.

محمدحسن جوادی افزود: برداشت و جابجایی شیره آنغوزه بدون مجوز قانونی، جرم تلقی می‌شود و متخلفین با تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

او ادامه داد: این عملیات با هماهنگی کامل دستگاه قضایی و با هدف جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، صیانت از گونه‌های ارزشمند دارویی و حفظ ذخایر طبیعی منطقه انجام گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی با اشاره به اهمیت گیاه ارزشمند آنغوزه در چرخه زیستی منطقه، تاکید کرد: آنغوزه یکی از گیاهان دارویی بسیار مهم و با ارزش اقتصادی بالاست و برداشت بی‌رویه و مخفیانه آن، سبب کاهش جمعیت این گونه، فرسایش خاک و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست می‌شود.

جوادی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کوهسرخ با همراهی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بر عرصه‌های طبیعی نظارت مستمر دارد و با هرگونه برداشت غیرمجاز، قاچاق محصولات گیاهی و تخریب اراضی ملی برخورد قاطع خواهد شد.