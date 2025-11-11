استاندار گلستان امروز طبق روال سه شنبه‌ها در دفتر کارش با مردم ملاقات عمومی داشت و به درخواست‌های ۲۱ نفر رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان علی اصغر طهماسبی در این ملاقات‌ها با مدیران ادارات نیز برای پیگیری امور مردم و رسیدگی سریعتر به مسائل و مشکلات ارتباط تلفنی برقرار و دستورات لازم را صادر کرد.

استاندار گفت: برای تحقق سیاست‌های دولت در ارتباط مسئولان با مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنها و ارائه تدابیر لازم سه شنبه‌های هر هفته برنامه ملاقات مردمی برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی استانداری، افرادی که قصد دیدار با استاندار در روز‌های سه شنبه را دارند می‌توانند برای تنظیم وقت ملاقات به دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان مراجعه کنند.