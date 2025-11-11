تکذیب شایعه کشف جسد در سد کرج
صبح امروز برخی رسانههای معاند خبری مبنی بر کشف ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کردند، اما این خبر از سوی استانداری البرز بهصورت رسمی و قاطع تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، قدرتالله سیف معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، ضمن اشاره به انتشار این خبر کذب اظهار کرد: متأسفانه برخی رسانههای معاند و کانالهای خبری خارج از کشور با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به نهادهای داخلی، خبری ساختگی مبنی بر پیدا شدن ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کردهاند. ما این موضوع را از اساس تکذیب میکنیم و هیچگونه واقعیتی در پس این ادعا وجود ندارد.
او با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار چنین شایعاتی بر جامعه افزود: تکذیب رسمی این خبر باید بهصورت گسترده اطلاعرسانی شود تا نگرانیهای احتمالی مردم برطرف گردد و اعتماد عمومی آسیب نبیند.
سیف تأکید کرد: انتشار شایعات بیاساس میتواند باعث ایجاد نگرانی در جامعه شود و لازم است رسانهها با اطلاعرسانی صحیح و دقیق، از گسترش اخبار نادرست جلوگیری کنند.