صبح امروز برخی رسانه‌های معاند خبری مبنی بر کشف ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کردند، اما این خبر از سوی استانداری البرز به‌صورت رسمی و قاطع تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، قدرت‌الله سیف معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، ضمن اشاره به انتشار این خبر کذب اظهار کرد: متأسفانه برخی رسانه‌های معاند و کانال‌های خبری خارج از کشور با هدف ایجاد تشویش اذهان عمومی و تخریب اعتماد مردم به نهادهای داخلی، خبری ساختگی مبنی بر پیدا شدن ۷۴ جسد در سد کرج منتشر کرده‌اند. ما این موضوع را از اساس تکذیب می‌کنیم و هیچ‌گونه واقعیتی در پس این ادعا وجود ندارد.

او با اشاره به پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار چنین شایعاتی بر جامعه افزود: تکذیب رسمی این خبر باید به‌صورت گسترده اطلاع‌رسانی شود تا نگرانی‌های احتمالی مردم برطرف گردد و اعتماد عمومی آسیب نبیند.

سیف تأکید کرد: انتشار شایعات بی‌اساس می‌تواند باعث ایجاد نگرانی در جامعه شود و لازم است رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق، از گسترش اخبار نادرست جلوگیری کنند.