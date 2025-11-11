مدیر کل صمت خراسان جنوبی: طرح نظارتی ویژه درج قیمت کالا، نصب نرخنامه و بررسی فاکتور‌های خرید و فروش از ۲۴ آبانماه جاری در استان خراسان جنوبی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، پارسا گفت: طرح نظارتی ویژه برچسب قیمت بر روی کالا به مدت ۱۲ روز از ۲۴ آبانماه آغاز و تا ۶ آذر ماه ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به ضرورت نهادینه شدن درج قیمت واقعی در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخنامه واقعی در مبادی عرضه و فروش با هدف شفافیت بازار و کاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از بروز اجحاف در حق مصرف کنندگان طرح نظارتی ویژه برچسب قیمت بر روی کالا و نصب نرخنامه در خراسان جنوبی اجرایی می‌شود.

مدیر کل صمت خراسان جنوبی گفت: با توجه به مواد ۶۵ و ۶۶ قانون نظام صنفی مبنی بر الزام واحد‌های صنفی برای درج قیمت و نصب نرخ نامه خدمات در واحد‌های خدماتی، بازرسان این اداره کل به همراه بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در این مرحله از واحد‌های تولیدی و صنفی سطح استان بازدید و درصورت عدم درج قیمت و تابلوی نرخ نامه و همچنین عدم صدور فاکتور پرونده تخلف تشکیل خواهند داد.

پارسا افزود: بازرسی از واحد‌های تولیدی، نظارت بر رعایت اعمال ضرایب سود مصوب خرده فروشی و عمده فروشی در سطح واحد‌های صنفی توزیعی و نظارت بر درج قیمت بر روی اجناس از دیگر وظایف نظارتی بازرسان در این طرح است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: در صورت قابل رویت بودن قیمت کالا، هم مصرف کننده و هم بازرسان نظارت و کنترل بهتری برای جلوگیری از تخلفات خواهند داشت.

وی از هم استانی‌ها خواست در اجرای موفق این طرح همکاری داشته و تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا در اولین فرصت مورد رسیدگی قرار گیرد.