سرپرست مجتمع دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف سمنان گفت: دریافت گواهی انحصار وراثت، مستقیماً از سوی اداره ثبت احوال صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد زارعی معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف سمنان، تازهترین تغییرات قانونی در حوزه صدور گواهی حصر وراثت و رسیدگی به تصادفات رانندگی را تشریح کرد.
سرپرست مجتمع دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف سمنان گفت: گواهی حصر وراثت در واقع سندی است که ورثه شخص متوفی و سهمالارث هر یک از آنان را مشخص میکند و از مردادماه سال جاری روند صدور این گواهی دچار تغییر اساسی شده است.
زارعی با اشاره به اصلاحات قانونی اخیر افزود: پیش از این، صدور گواهی حصر وراثت از وظایف شوراهای حل اختلاف بود؛ اما طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، این اختیار به دادگاههای صلح منتقل شد و در ادامه، قانونگذار با تصویب آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بهمنظور تسهیل خدمات قضایی و قضازدایی، این فرایند را به اداره ثبت احوال واگذار کرد.
وی با اشاره به اینکه این قانون از سوم مردادماه سال جاری اجرایی شده است، گفت: بر اساس قانون جدید، وراث افرادی که پیش از تاریخ اجرای قانون (۳ مرداد ۱۴۰۴) فوت کردهاند، میتوانند با مراجعه به اداره ثبت احوال و ثبت درخواست در سامانه «سهیم»، گواهی حصر وراثت دریافت کنند؛ اما برای متوفیان پس از این تاریخ، هیچ نیازی به اقدام از سوی ورثه نیست و ثبت احوال پس از ثبت رسمی واقعه فوت، بهصورت خودکار گواهی را صادر و از طریق سامانه مربوطه به وراث ابلاغ میکند.
سرپرست مجتمع دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف سمنان در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به تغییرات در رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی افزود: بهمنظور تسهیل امور مردم، قانونگذار بخش عمدهای از تصادفات منجر به جرح را از صلاحیت مراجع قضایی خارج کرده و رسیدگی به آن را به نیروی انتظامی (فراجا) سپرده است.
زارعی گفت: در این سازوکار جدید، مأموران فراجا مکلفاند بلافاصله پس از وقوع حادثه، کروکی را ترسیم و به طرفین ابلاغ کرده، مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی و موضوع را به شرکت بیمه مربوطه اطلاع دهند. در صورتی که هیچیک از طرفین به گزارش حادثه یا نظریه پزشکی قانونی اعتراضی نداشته باشند، شرکت بیمه موظف است ظرف ۲۰ روز دیه مصدوم را پرداخت کند.
وی افزود: تنها در موارد خاص مانند فوت در اثر تصادف یا بروز حوادث سخت و پیچیده، پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میشود.