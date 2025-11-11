پخش زنده
خستگی بیدلیل و دردهای پراکنده، گاهی فقط ریشه در اضطراب پنهان دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روانپزشک مؤسسه علوم اعصاب پاسیفیک در کالیفرنیا میگوید: اگر مدتی است بیدلیل خسته، مضطرب یا دچار دردهای پراکندهاید، شاید ریشه در اضطراب پنهان داشته باشد.
اضطراب به نقل از aol، بخشی طبیعی زندگی است. همه ما گاهی در صف انتظار در ترافیک یا هنگام دریافت نتایج یک آزمون، دچار دلشوره میشویم.
اما، تفاوت میان اضطراب عادی و اضطرابی که نیاز به درمان دارد در چیست؟ پاسخ در شناخت علائم جسمی اضطراب نهفته است.
به گفته دکتر دیوید مریل هنگامی که مضطرب هستیم ممکن است احساس خستگی، بیقراری یا تحریکپذیری کنید. اما گاهی بدن ما واکنشهایی نشان میدهد که شبیه سرماخوردگی، آلرژی یا حتی خماری به نظر میرسند—در حالی که ریشه در اضطراب دارند.
او توضیح میدهد که این علائم جسمی و روانی میتوانند در چرخهای تکرارشونده یکدیگر را تشدید کنند برای مثال اضطراب باعث مشکلات گوارشی میشود و همین ناراحتیها خود اضطراب را افزایش میدهند.
علائم جسمی شایع اضطراب
۱. تپش قلب یا افزایش ضربان
به گفته دکتر جوزف لاینو، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه نیویورک، اضطراب بخشی از سیستم هشدار طبیعی بدن است. زمانی که مغز (بهویژه آمیگدالا) خطری را حس میکند، هورمونهای آدرنالین و کورتیزول ترشح میشوند تا بدن برای «گریز یا مبارزه» آماده شود.
نتیجه: افزایش ضربان قلب، فشار خون بالا و گاهی احساس کوبش در قفسه سینه.
اگر این حالت بیش از اندازه تکرار شود، میتواند باعث احساس بیقراری دائمی شود.
۲. احساس سرما یا تعریق شدید
هیپوتالاموس بخشی از مغز که دمای بدن را تنظیم میکند در واکنش به اضطراب ممکن است باعث تغییر ناگهانی حرارت بدن شود؛ بنابراین ممکن است ناگهان احساس لرز کنید یا غرق در عرق شوید، یا حتی هر دو را همزمان تجربه کنید.
به گفته دکتر مریل، فعال شدن عضلات نیز میتواند به این احساسات داغ و سرد اضافه کند و موجب درد یا گرفتگی عضلانی شود.
۳. تنگی نفس
وقتی اضطراب موجب تپش قلب میشود، بدن بهطور خودکار سعی میکند اکسیژن بیشتری دریافت کند؛ در نتیجه تنفس سریعتر و سطحیتر میشود.
دکتر مریل میگوید: «در حملات اضطرابی شدید یا پنیک، تپش قلب با تنگی نفس همراه است. تنفس عمیق میتواند به کنترل هر دو کمک کند.»
اگر علائم با درد قفسه سینه همراه است یا برطرف نمیشود، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.
۴. تهوع یا سوءهاضمه
روده و مغز ارتباط نزدیکی با هم دارند. دکتر مریل توضیح میدهد که در دستگاه گوارش بیش از هر بخش دیگری از بدن، رشتههای عصبی وجود دارد. همچنین بیشتر هورمون سروتونین معروف به هورمون شادی در روده ساخته میشود؛ بنابراین اضطراب میتواند تعادل عصبی و هورمونی دستگاه گوارش را بر هم بزند و موجب دلدرد، حالت تهوع و بیقراری معده شود.
۵. یبوست یا اسهال
در واکنش اضطرابی، بدن خون را به سمت اندامهای حیاتی مانند عضلات و قلب میفرستد و از دستگاه گوارش دور میکند. در نتیجه حرکت رودهها (موتیلیتی) تغییر میکند. ممکن است دچار یبوست، اسهال، نفخ یا درد شکمی شوید و گاهی این دو حالت بهصورت نوسانی رخ میدهند.
۶. گزگز، دردهای تیز یا گرفتگی
سیستم عصبی مرکزی در حالت اضطراب، سیگنالهایی به سراسر بدن میفرستد. به همین دلیل ممکن است احساس گزگز در دستها یا پاها، سفتی در گردن یا فک یا درد ناگهانی در کمر داشته باشید.
دکتر مریل میگوید: «وقتی اعصاب بیش از حد فعال میشوند، ممکن است در هر نقطهای از بدن احساس درد یا کشش ایجاد شود.»
چگونه علائم اضطراب را کنترل کنیم؟
اولین گام، آگاهی از ارتباط بدن و ذهن است. تمرینهایی مثل یوگا و تایچی که ترکیبی از حرکت و تنفس آگاهانه هستند، میتوانند کمک کنند.
در کنار این روشها، گفتوگو با پزشک یا رواندرمانگر ضروری است تا علت دقیق علائم بررسی شود.
به گفته دکتر لاینو: «اینکه علائمی با اضطراب مرتبط باشد به معنای نادیده گرفتن آن نیست. درمان دارویی و گفتوگویی میتواند بهطور چشمگیری مؤثر باشد.»
با کاهش اضطراب، بسیاری از این نشانههای جسمی نیز بهتدریج فروکش میکند.