معاون عمرانی استانداری با اشاره بر ضرورت ساماندهی روزانه بیش از ۳۰ تن پسماند تولیدی در اراک خواستار تعیین سامانه و تجهیزات لازم شد تا بتوان ۲۰ درصد از پسماندها را برای تولید سوخت مورد استفاده قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری مرکزی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فوری پسماندهای استان، اعلام کرد که روزانه بیش از ۳۰ تن پسماند تنها در اراک و شهرهای اطراف تولید میشود که در حال حاضر بهطور کامل بدون استفاده باقی مانده است.
قدرت الله ابک در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی، با اشاره به هدر رفت منابع، خواستار اجرای فوری طرحهای تفکیک زباله شد.
او گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، حداقل ۲۰ درصد از این پسماندها باید برای تولید سوخت مورد استفاده قرار گیرند.
معاون استاندار، تحقق این هدف را منوط به تعیین سامانه مشخص و خرید تجهیزات تخصصی دانست و ابراز امیدواری کرد: با برگزاری نشستهای آتی با شهرداران توسط مدیرکل امور شهری استانداری، مصوبات مربوط به ساماندهی با جدیت دنبال شود.
این نشست با حضور شهرداران استان و مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد و هدف آن، جستجو برای یافتن راهکارهای عملی جهت بهرهبرداری از این «پسماند باارزش» و کاهش آسیبهای زیستمحیطی ناشی از دفن غیراصولی اعلام گردید.