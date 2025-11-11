

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا بهمنیار، کاراته‌کای منهای وزن ۵۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده سنگال «سالمیتا با» انجام داد و با نتیجه ۳ بر ۰ حریف سنگالی خود را شکست داد وی سپس در نیمه نهایی مقابل حریفی از ساحل عاج قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۰ از سد این کاراته کای گذشت و به فینال این وزن رسید.

بهمنیار عصر امروز در فینال باید مقابل حریفی از ازبکستان قرار گیرد.

در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور دارند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ به روی تاتامی خواهد آمد.