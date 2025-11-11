پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با توسعه سامانههای هوشمندسازی و مدیریت مصرف، میزان مصرف برق پایتخت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حاشیه نمایشگاه صنعت برق گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷ هزار میلیون واتساعت برق در تهران تأمین شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش نشان میدهد.
وی افزود: با اجرای برنامههای مدیریت مصرف و بهویژه بهرهگیری از سامانههای هوشمندسازی، بیش از ۵۰۰ میلیون کیلوواتساعت صرفهجویی در مصرف انرژی محقق شده که معادل برق مصرفی کل شهر تبریز است.
ناظریان گفت: تاکنون بیش از ۵۹۰ هزار کنتور هوشمند در تهران نصب شده و هدفگذاری شده تا پیک تابستان آینده، این رقم به یک میلیون دستگاه افزایش یابد.
مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ افزود: سهم مصرف سازمانها و نهادهای دولتی از کل برق پایتخت حدود ۱۵ درصد است که با اجرای طرحهای کنترلی و استفاده از مولدهای اضطراری، بخشی از نیاز این بخش از طریق منابع داخلی تأمین شده است.
وی با اشاره به برنامه جامع شرکت برای هوشمندسازی شبکه، گفت: تاکنون ۱۸۰ اقدام اجرایی در حوزه بهینهسازی، بازسازی شبکه، استفاده از فناوریهای نو و بهرهگیری از هوش مصنوعی تعریف و عملیاتی شده است.
ناظریان همچنین از راهاندازی اولین مجموعه دیسپاچینگ نوین در کشور خبر داد و گفت: با پیادهسازی این سامانه و ارتقای زیرساختهای دیجیتال، مدیریت و نظارت بر شبکه برق تهران بهصورت هوشمند انجام میشود.
به گفته وی، در حال حاضر ۴۵ درصد مصرف برق پایتخت از طریق کنتورهای هوشمند رصد میشود و با برنامه توسعه سالانه، تا چند سال آینده سعی میشود یک میلیون کنتور هوشمند نصب شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته تلفات شبکه برق تهران از ۷.۵ درصد به ۵ درصد کاهش یافته که این میزان پایینترین نرخ تلفات در میان کلانشهرهای کشور است
وی بیان کرد:اقدامات خوبی در زمینه جمع اوری ماینرهای غیر مجاز صورت گرفته است و مردم میتوانند با همکاری و اطلاع رسانی به ازای هر ماینر یک و نیم میلیون تا ۳۰۰ میلیون پاداش بگیرند.
ناظریان اعلام کرد: در بخش خودرو برقی ۱۳ چایگاه در تهران تامین برق شد تا پایان سال به عدد ۷۵ جایگاه افزایش پیدا میکند.