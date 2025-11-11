نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی گفت: بحران تامین آب آشامیدنی اهالی ایذه با اجرای کامل سه طرح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی با اشاره به بحران جدی تامین آب آشامیدنی در ایذه اظهار کرد: امسال سه طرح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای حل مشکل آب این شهرستان تعریف شده و در حال اجراست.

وی اظهار کرد: در طرح کوتاه‌مدت، حفر چاه‌های جدید و اورهال چاه‌های موجود انجام شد که به‌صورت موقت توانست بخشی از نیاز آبی شهرستان را در تابستان امسال تامین کند.

ابراهیم پور نورآبادی ادامه داد: برای یک سال آینده، طرح میان‌مدت یا اضطراری تعریف شده است که بر اساس آن، آب مورد نیاز مردم ایذه از سد کارون ۳ منتقل خواهد شد. همچنین طرح بلندمدت نیز پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان (طرح فدک) است که به‌عنوان راهکار پایدار در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس، درباره جزئیات طرح میان‌مدت بیان داشت: پیمان اجرای طرح میان‌مدت آبرسانی از سد کارون ۳ به شهرستان ایذه در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه رسماً ابلاغ شد. در چارچوب این طرح، خط انتقال فولادی از سد کارون ۳ احداث خواهد شد تا گام مهمی در مسیر تأمین آب پایدار برای مردم شهرستان ایذه برداشته شود.

وی می‌گوید: میزان آب قابل انتقال از سد کارون ۳ به شهرستان ایذه در شبانه‌روز ۷۲ هزار مترمکعب است. برداشت آب از ساحل چپ دریاچه سد کارون ۳ در محدوده روستای باجول انجام می‌شود و پس از عبور از تنگه، از روستا‌های مسیر می‌گذرد و وارد منطقه آبشور می‌شود و سپس خط انتقال به سمت غرب تا محدوده سه‌راه سراک و میدان کمربندی به طول تقریبی ۳۳ کیلومتر ادامه می‌یابد و در نهایت به مخزن ۱۶ هزار مترمکعبی شهر ایذه متصل خواهد شد.

ابراهیم پور نورآبادی با بیان اینکه زمان‌بندی اجرای پروژه دو ساله است، تصریح کرد: در اجرای این طرح از تجهیزات اسکله شناور استفاده خواهد شد و برآورد هزینه کل پروژه ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که از محل منابع مربوط به تنش آبی، مسئولیت‌های اجتماعی (درآمد‌های نفتی) و اعتبارات استانی تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه برای حدود ۱۷۲ هزار نفر جمعیت شهری و ۸۳ هزار نفر جمعیت روستایی شهرستان ایذه تا افق ۱۴۱۰ پیش‌بینی شده است.

ابراهیم‌پور با اشاره به چالش‌های احتمالی پروژه گفت: مهم‌ترین چالش‌ها ممکن است عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات و شرایط سخت کوهستانی مسیر خط انتقال باشد. با این حال، این طرح هیچ‌گونه چالش زیست‌محیطی ندارد و به ذخایر پایین‌دست آسیبی وارد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه با اجرای آن، تالاب‌های موجود به سمت احیا خواهند رفت. همچنین به دلیل هزینه بالای انتقال، این طرح صرفاً برای مصارف شرب تعریف شده و برای کشاورزی قابل تامین نیست.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های منطقه اظهار کرد: اجرای این پروژه یکی از اولویت‌های اصلی حوزه انتخابیه است و با پیگیری‌های مستمر، مراحل اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.