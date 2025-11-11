پخش زنده
ویژه برنامههای فرهنگی و هنری گرامیداشت بیستم آبان روز کیش با حضور ساکنان و گردشگران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجموعه برنامههای متنوع فرهنگی هنری گرامیداشت روز کیش در حال برگزاری است.
امروز بازار ماهی و نقاط پرتردد کیش حالوهوای متفاوتی داشت و کسبه و بازاریان با شور و حال متفاوت تری از گردشگران و ساکنان استقبال کردند.
اجرای موسیقی بومی، نمایشهای محلی، غرفههای صنایعدستی و برنامههای خانوادگی در اسکله تفریحی و مراکز گردشگری، نشاط این روز را دوچندان کرد.
گردشگران، روز کیش را فرصت مناسبی برای تجربه آرامش ساحل، تفریحات دریایی و آشنایی با فرهنگ بومی کیش عنوان کردند.
جزیره کیش بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری، با وسعتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع، سالانه میزبان میلیونها گردشگر داخلی و خارجی است.
وجود زیرساختهای مناسب گردشگری، مراکز خرید، فضاهای ورزشی و تجهیزات و زیرساخت های پیشرفته تفریحی، کیش را به یکی از محبوبترین مقاصد سفر کشور تبدیل کرده است.
برنامههای روز کیش هر سال با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد کیش، تقویت نشاط اجتماعی و جذب گردشگران داخلی و خارجی برگزار میشود.