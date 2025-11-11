به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: با گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان پیرامون کشف نهاده‌های دامی قاچاق، گزارش برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: پرونده قاچاق ۳۱۷ کیسه نهاده‌های دامی به ارزش ۵ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دشت آزادگان رسیدگی شد.

طیبی تصریح کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۴۰۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار داشت: شعبه همچنین برای بهای کالای از بین رفته پنج میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون ریال محکوم کرد.