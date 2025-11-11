پخش زنده
دومین رویداد صدرا و صنایع خلاق با حضور صنعتگران حوزه خدمات و دانشجویان دانشگاههای بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: رویداد صدرا به معنی صنعت، دانشگاه و راه اشتغال است که با هدف زمینهسازی اشتغال برای دانشجویان که انواع خدمات حوزههای صنعتی، صنایع دستی و مهارتی را مشاهده و با صنعتگر و تولید کننده ارتباط برقرار کرده تا زمینه اشتغال آینده خود را فراهم و هم استعدادهای خود را به عنوان دانشجو مورد ارزیابی قرار دهند.
عزیزی افزود: این گونه فعالیتها با آینده شغلی دانشجویان ارتباط مستقیم داشته و به توانمندسازی، ماندگاری و اقتصاد آنها کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین خواستار ارتباط حوزههای صنعتی تولیدی با دانشگاه شد و گفت: این رویداد از بیستم آبان ماه افتتاح و به مدت سه روز با حضور سازمان فنی و حرفهای، پارک علم و فناوری و دانشگاههای مختلف، حوزه صنایع دستی و غذایی برگزار میشود.