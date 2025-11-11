به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، داریوش چهارپاشلو گفت : بر اثر حادثه ترکیدگی لوله اصلی انتقال آب شهر گرمسار که حوالی ساعت ۱۲ دوشنبه در میدان شهید تفضلی رخ داد ، اشتراک آب در بخش عمده ای از این شهر با قطعی و افت فشار مواجه شد .

وی با بیان اینکه علت ترکیدگی لوله ، پوسیدگی اتصالات بوده است گفت: بلافاصله نیرو‌های فنی آبفا موضوع را در دستور کار قرار دادند و با بارگذاری خط ۵۰۰ قدیمی به شهر گرمسار ، آب بخشی از شهر تامین شد .

وی با اشاره به تداوم کار تعمیر و بهسازی اتصالات از دیروز تاکنون تاکید کرد:با اجرای خط لوله و اتصالات جدید تا عصر روز سه شنبه آب شهر گرمسار به صورت پایدار تامین می شود.

مهدی مرادی نسب مسئول فنی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان هم با اشاره به تعمیر و نصب اتصالات جدید و انجام تست‌های اولیه و نهایی در خط انتقال آب گفت: با اجرای خط لوله جدید در مرحله حادثه دیده ، همه اتصالات برای ایمنی بیشتر خط لوله انتقال بهسازی و به روز رسانی شد.