به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری در مراسم اختتامیه بیست و ششمین دوره نخبگان کشوری، ذخائر نظام، که در مرکز آموزش ۰۱ شهیدان سرباز نزاجا برگزار شد، با اشاره به روحیه بالای جوانان، به ویژه جوانان نخبه حاضر در این مراسم، با بیان اینکه یکی از نیازهای کشور ما همین روحیه بالا در شما جوانان عزیز و تحصیل کرده است، اظهار کرد: شما می‌دانید که یکی از رازهای موفقیت سازمان‌ها، وجود نیروهای کیفی در آن سازمان است و همین نیروهای کیفی، سرمایه‌های انسانی آن سازمان را تشکیل داده و موجبات رشد و بالندگی را فراهم خواهند آورد.

وی درباره ویژگی‌های نیروهای کیفی از دیدگاه انقلاب اسلامی نیز بیان کرد: نیروی کیفی‌ای که در طول دوران پر برکت انقلاب اسلامی، موجبات بالندگی کشور را فراهم آورده، افرادی مومن، سالم، متعهد، دلسوز، ولایتمدار، ایثارگر، برخوردار از تربیت مناسب و همچنین شورانگیز بوده اند و وجود همین ویژگی‌ها و شاخص‌ها در افراد به ویژه نسل جوان و نخبگان موجبات رشد و بالندگی کشور شده است.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه تحول و پیشرفت کشور نیازمند بهره‌گیری از نیروی انسانی کیفی است، گفت: ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و رشد مولفه‌های قدرت ایران اسلامی و راه سرافرازی و پیشرفت، با تلاش و کوشش و با تکیه کشور به شما جوانان و نخبگان که در خط مقدم قرار گرفته‌ و این تکلیف را بر دوش دارید انجام می شود و شما با انگیزه و توان بالا قطعا می‌توانید موجب تحول در کشور و رشد مولفه‌های قدرت شوید.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای اثرگذاری بر ذهن نسل جوان، با بیان اینکه دشمن در جنگ نرم، به دنبال تسلط برجامعه است و برای دستیابی به این هدف، به دنبال ایجاد تغییر در باورهای جوانان به عنوان آینده‌سازان کشور است یادآور شد: دشمن شما را نشانه رفته تا باورها، اعتقادها، افکار و رفتار شما را تغییر دهد و این اقدام دشمن، با علم و آگاهی صورت گرفته چراکه به قدرت شما جوانان و نخبگان آگاه است، اما من اطمینان دارم که روحیه و انگیزه موجود در شما، بار دیگر، موجب شکست دشمن خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه جوانان نخبه باید متوجه عمق اثرگذاری خود در کشور باشند افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش، در فرایند جذب و استخدام خود، به دنبال همین جوانان نخبه است چراکه آنان هستند که می‌توانند در جهت تامین نیازهای ارتش حرکت کنند و ما با تکیه به همین جوانان نخبه، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برخی نیازهای خود را تامین می‌کنیم.

امیر دریادار سیاری با تاکید بر لزوم افزایش قدرت بازدارندگی ایران اسلامی با بیان اینکه ما برای تامین تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح، ۲ راه داریم خاطرنشان کرد: یکی اینکه از دیگران درخواست کنیم و بگوییم ما نخبه و علم و دانش و ابتکار تولید این تجهیزات را نداریم، دیگری هم اینکه روی پای خودمان بایستیم و بی شک انتخاب ملت ایران، قطعا عدم وابستگی به دیگران و ایستادن روی پای خود است و کسانی که می‌توانند در مسیر تامین تجهیزات مورد نیاز ما را یاری کنند، همین جوانان نخبه و با انگیزه هستند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس هم وقتی با کمبود قطعه مواجه شدیم، جوانان به میدان آمدند و به فرموده حضرت امام، جبهه‌ها، دانشگاه شد و اگر نبود علم و ابتکار جوانان، ما نمی‌توانستیم نیازهایمان را در جنگ تامین کنیم و اگر ملت ایران و جوانان در میدان نبودند، ما نمی‌توانستیم ۸ سال مقابل استکبار جهانی بایستیم و پیروز شویم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به تنهایی عددی نیست که در مقابل ایران اسلامی بایستد و آنکه مقابل ما جنگید، ناتو بود گفت: دست استکبار جهانی از آستین رژیم صهیونیستی بیرون زده بود و با ما جنیگد وگرنه رژیم صهیونیستی به تنهایی در هیچ مولفه‌ای، قابل قیاس با ایران اسلامی نیست. اما به رغم این مهم، بازهم دشمنان در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند و اتفاقا به همین دلیل هم، ما پیروز جنگ ۱۲ روزه بودیم.

وی افزود: آنان به دنبال تجزیه و فروپاشی کشور بودند ولی شکست خوردند همانطور که برنامه‌هایشان در دوران ۸ ساله دفاع مقدس برای فتح یک روزه خرمشهر و مصاحبه مطبوعاتی ظرف یک هفته در تهران، شکست خورد.

امیر دریادار سیاری در پایان، با تاکید بر لزوم افزایش قدرت بازدارندگی کشور تصریح کرد: ارتقای توان بازدارندگی ما لازم است که همسو با رشد علم و فناوری، رشد کند و برای تحقق این مهم، نیازمند علم و دانش و ابتکار و خلاقیت جوانان و نخبگان هستیم و قطعا، با انگیزه موجود در شما، این مهم هم عملیاتی خواهد شد.