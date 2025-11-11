پخش زنده
در اختتامیه بیست و هفتمین سمپوزیوم فولاد ایران، طرح بومیسازی چسب جایگزین بنتونیت شرکت فولاد خوزستان توانست در میان بیش از ۱۲۰ طرح ارائه شده، رتبه برتر جشنواره طرح برتر فولاد سبز را کسب کند.
این دستاورد علمی و فناورانه، نشاندهنده توانمندی متخصصان داخلی در زمینه نوآوریهای سبز و پایدار در صنعت فولاد است. اجرای این طرح در شرکت فولاد خوزستان میتواند مصرف انرژی را کاهش داده، انتشار گازهای مضر را کم کند و بهرهوری تولید را افزایش دهد.
این اقدام گامی مهم در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و ارتقای نوآوری در صنعت فولاد کشور به شمار میرود و نقطه امیدی برای سایر پروژههای فناورانه داخلی ایجاد میکند.
سیدرضا هاشمی زاده معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان به نمایندگی از امین ابراهیمی مدیرعامل، تندیس و لوح تقدیر سمپوزیوم فولاد را دریافت کرد.
گفتنی است، پایانبخش این مراسم با اهدای تندیس غرفه برتر به عارف عبادی رئیس ارتباطات و پشتیبانی روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان همراه شد.