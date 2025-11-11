پخش زنده
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس برای حضور در کنفرانس بینپارلمانی رؤسای مجالس (ISC) وارد اسلامآباد پایتخت پاکستان شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ علی نیکزاد در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در کنفرانس بینپارلمانی روسای مجالس (ISC) به پاکستان سفر کرده است.
در این سفر تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان نایب رئیس مجلس را همراهی میکنند.
کنفرانس بین پارلمانی روسای مجالس با محوریت «صلح، امنیت و توسعه» با حضور بیش از ۳۷ کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ نوامبر (۲۰ و ۲۱ آبانماه) در پایتخت پاکستان برگزار میشود.
در این نشست ۱۷۴ نماینده بینالمللی از جمله ۱۰ رئیس مجلس، ۱۵ نایبرئیس، ۳۷ نماینده پارلمان و همچنین نمایندگانی از سازمانهای چندجانبه شرکت خواهند کرد.
براساس برنامه اعلامشده از سوی دبیرخانه کنفرانس نشست افتتاحیه این رویداد روز سهشنبه ۱۱ نوامبر در هتل سرینا اسلامآباد برگزار میشود و در ادامه نمایندگان شرکتکننده طی دو روز درباره موضوعات مرتبط با صلح، امنیت و توسعه در سطح منطقهای و جهانی و به ویژه همکاریهای پارلمانی - اقتصادی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.