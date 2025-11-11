امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

روز دوم بررسی عملکرد یکساله برنامه هفتم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰- ۱۴:۴۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
افشای حمله موشکی ایران به منطقه‌ای سری در سرزمین‌های اشغالی در جنگ ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
پایان اسکان آسیب‌دیدگان دفاع مقدس ۱۲ روزه در هتل‌ها
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
افزایش قیمت برخی از داروهای بیماران خاص
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
۱۴۰۴-۰۸-۱۷
خبرهای مرتبط

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی

تدوین اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان طبق احکام برنامه

میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم ۳۷ درصد است

برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، برنامه هفتم توسعه ، نمایندگان مجلس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 