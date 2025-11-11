پخش زنده
امروز: -
اجلاسیه زنان شهیده شهرستان ارومیه در قالب برنامه های کنگره ملی شهدای آذربایجان غربي برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در قالب برنامه های کنگره ملی 12 هزار شهید آذربایجان غربی اجلاسیه زنان شهیده استان با حضور و سخنرانی سردار محمد حسین رجبی فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در اجلاسیه زنان شهیده استان گفت: بانوان ایرانی با الهام از حضرت زینب (س)، با اقتدار، صبر و استقامت در دفاع مقدس، موجب تقویت روحیه ایثار و استقامت در میان ملت ایران شدند.
در پایان این دیدار از خانواده زنان شهیده و همسران شهید تجلیل و قدردانی شد .