پخش زنده
امروز: -
اقامه نماز باران همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. این روزها در کنار مدیریت مصرف و برنامه ریزی مسئولان دستان مردم نیز برای طلب باران به آسمان بلند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماهها باران نباریده است و مردم چشم به راه ابرها هستند، در چنین روزهایی نماز باران نیز در گوشه و کنار کشور برپا شده است. در روزهای اخیر از زنجان و طالقان تا بجنورد و قزوین مردم به نماز ایستادهاند تا از خدا، باران بخواهند.
دستهای نیاز زائران حرم رضوی نیز، برای طلب باران به آسمان بلند شد. در برخی کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و عراق نیز نماز باران برگزار شده است.
کارشناسان دینی میگویند اقامه نماز باران به معنای نادیده گرفتن مسئولیتها و ضرورت برنامه ریزیها نیست.
در شش ماه گذشته، مدیریت منابع آب در ایران به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است. افتتاح مرحله جدید آب شیرین کن خلیج فارس و بهره برداری از طرح انتقال آب به اصفهان از خبرهای دیگر امسال بود. همزمان طرح انتقال آب از طالقان به تهران نیز به بهره برداری رسید. در نگاه مردم، ایمان و امید از تلاش جدا نیست. میگویند باید برنامه ریزی کرد و در عین حال چشم به راه آسمان ماند.