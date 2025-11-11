به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماه‌ها باران نباریده است و مردم چشم به راه ابر‌ها هستند، در چنین روز‌هایی نماز باران نیز در گوشه و کنار کشور برپا شده است. در روز‌های اخیر از زنجان و طالقان تا بجنورد و قزوین مردم به نماز ایستاده‌اند تا از خدا، باران بخواهند.

دست‌های نیاز زائران حرم رضوی نیز، برای طلب باران به آسمان بلند شد. در برخی کشور‌های دیگر منطقه مانند کویت و عراق نیز نماز باران برگزار شده است.

کارشناسان دینی می‌گویند اقامه نماز باران به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها و ضرورت برنامه ریزی‌ها نیست.

در شش ماه گذشته، مدیریت منابع آب در ایران به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. افتتاح مرحله جدید آب شیرین کن خلیج فارس و بهره برداری از طرح انتقال آب به اصفهان از خبر‌های دیگر امسال بود. همزمان طرح انتقال آب از طالقان به تهران نیز به بهره برداری رسید. در نگاه مردم، ایمان و امید از تلاش جدا نیست. می‌گویند باید برنامه ریزی کرد و در عین حال چشم به راه آسمان ماند.