معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در آیین افتتاحیه نهمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی، نبود نگرش سیستمی و تولید موازی داده‌ها را مهم‌ترین مانع تحقق دولت هوشمند عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نهمین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی روز ۲۰ آبان‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

رفیع‌زاده در مراسم افتتاحیه ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا اظهار امیدواری کرد که ایران اسلامی همواره تحت رهبری مقام معظم رهبری مسیر پیشرفت را با شتاب طی کند.

وی در تشریح علل عدم تحقق مطلوب دولت هوشمند در سال‌های گذشته گفت که اگرچه در دوره‌های مختلف شعار دولت هوشمند داده شده، اما موفقیت واقعی این حوزه را باید از مردم پرسید.

رفیع‌زاده ریشه مشکلات را «فقدان نگرش سیستمی، بی‌توجهی به فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی و مأموریت‌های اصلی آنان، و انباشت بانک‌های داده موازی» دانست و تأکید کرد: داده‌هایی که خارج از معماری درست تولید شده‌اند، نظام اداری را دچار اختلال و کندی کرده‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در سه دهه گذشته هزینه‌های سنگینی برای توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انجام شده، اما داده‌هایی که باید پایه خدمات قرار گیرند نه یکپارچه‌اند، نه قابل اتکا و نه از نظر فنی در دسترس کامل.

رفیع‌زاده افزود: کاری که بر اساس منطق معماری سازمانی پیش نرود، هرچه بیشتر توسعه یابد پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر و مشکل‌آفرین‌تر می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور با انتقاد از ایجاد سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای که موجب موازی‌کاری و سردرگمی مردم و کارکنان شده است، بر ضرورت بازنگری در معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اصلاح فرایند‌ها مقدم بر الکترونیکی‌کردن آنهاست؛ زیرا فرایند معیوب را نباید دیجیتال کرد.

وی در ارائه راهکار‌های اصلاحی، «تغییر رویکرد در معماری سازمانی از محوریت صرف فناوری اطلاعات به محوریت ساختار و مأموریت»، «جلوگیری از تولید سامانه‌های زائد»، و «تدوین برنامه‌های راهبردی مبتنی بر استاندارد‌های معماری سازمانی» را ضروری دانست و تصریح کرد: جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و مهار موازی‌کاری، از طریق معماری درست و منسجم امکان‌پذیر است.

رفیع‌زاده در ادامه اعلام کرد که سند «نقشه راه دولت هوشمند» با این رویکرد تدوین شده و نقش دستگاه‌های راهبر و مجری در آن به‌صورت دقیق مشخص شده است.

وی گفت: اگر تنها ۷۰ درصد از این سند نیز محقق شود، یک تحول بزرگ در نظام اداری خواهد بود.

رفیع‌زاده در پایان بر نقش دانشگاه‌ها و جامعه علمی در پیشبرد این سند تأکید کرد و افزود: برخی مأموریت‌های مهم دولت هوشمند هم‌اکنون با همکاری بخش خصوصی در حال پیشروی است.