به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده بندی فوتسال بازی‌های همبستگی اسلامی امروز از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران بین تیم‌های ازبکستان و عربستان در حالی برگزار می‌شود که با اعلام مسئولان برگزاری رقابت‌ها علی حفیظفی به عنوان داور دوم و زهرا رحیمی به عنوان داور وقت نگهدار این دیدار را قضاوت می‌کنند.

همچنین دیدار فینال این رقابت‌ها امروز از ساعت ۱۹:۳۰ بین تیم ملی فوتسال کشورمان و مغرب برگزار می‌شود.