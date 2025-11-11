پخش زنده
داورانی ایرانی دیدار رده بندی فوتسال که بین تیمهای ازبکستان و عربستان برگزار میشود را قضاوت میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رده بندی فوتسال بازیهای همبستگی اسلامی امروز از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران بین تیمهای ازبکستان و عربستان در حالی برگزار میشود که با اعلام مسئولان برگزاری رقابتها علی حفیظفی به عنوان داور دوم و زهرا رحیمی به عنوان داور وقت نگهدار این دیدار را قضاوت میکنند.
همچنین دیدار فینال این رقابتها امروز از ساعت ۱۹:۳۰ بین تیم ملی فوتسال کشورمان و مغرب برگزار میشود.