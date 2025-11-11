امروز: -
واقعیت کم آبی، دریاچه‌ای که دیگر نیست!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰- ۱۴:۵۷
خبرهای مرتبط

۶۷ درصد ظرفیت سد‌های کشور خالی است

زنگ خطر آب در کشور؛ سد‌ها خالی و بارش‌ها صفر!

اخطار وزارت نیرو به مشترکان پرمصرف آب

شتاب در اجرای طرح انتقال آب سد لار به لتیان

تنها ۳۴ درصد از ظرفیت سد‌های کشور پر است

برچسب ها: سد لار ، سدهای خالی ، خشکسالی
