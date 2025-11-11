پخش زنده
شهروند آبادهای دچار ایست قلبی به همت کارکنان پایگاه شهری ۲ آباده به زندگی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول اورژانس شهرستان آباده گفت: پس از تماس خانوادهای مبنی بر اینکه بیماری با درد قفسه سینه و تعریق سرد از خواب بیدار شده بود، کارکنان به محل اعزام شدند.
صادق رضا فرهادی افزود: عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در هنگام انتقال به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده، بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری و ایست قلبی شد.
وی بیان کرد: با توقف آمبولانس و احیای قلبی ریوی CPR در صحنه به همت کارشناسان اورژانس مصطفی مرادی و علی منصوری، پس از ۲ دوره احیا و شوک الکتریکی ناشی از تشخیص ریتم VF در مانیتورینگ، بیمار به زندگی بازگشت و با علائم حیاتی پایدار به بیمارستان این شهرستان منتقل شد.
مسوول اورژانس شهرستان آباده گفت: بیمار ساعاتی بعد برای ادامه درمان فوقتخصصی قلب به وسیله بالگرد اورژانس هوایی از آباده به شیراز منتقل شد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.