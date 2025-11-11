در آیینی از برگزیدگان آزمون های تخصصی و فوق تخصصی و هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت : ۳۲ نفر از دانشجویان این دانشگاه در آزمون های تخصصی و فوق تخصصی رتبه های ۵ و ۱۰ درصد کشور را کسب کردند که ۲۷ نفرآنها متخصص و بقیه فوق تخصص اند.

شاهین شیرانی افزود: در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور هم که در هفت بخش انفرادی و تیمی برگزار شد ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به کسب ۱۱ نشان و چهار دیپلم افتخار شد.

وی ادامه داد:۴۸ نفر از استادان ، پژوهشگران و مدرسان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزء دانشمندان دو درصد برتر جهان و ۱۵ استاد هم جزء دانشکمدان یک درصد برتر جهان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود:دو نفر از ۱۲ دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه های زیر مجموعه وزارت خانه های علوم و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از دانشجویان تغذیه این دانشگاه هستند.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هزارو ۱۰۰ عضو هیأت علمی،بیش از ۱۱ هزار دانشجوی درحال تحصیل در ۱۰ دانشکده دارد.