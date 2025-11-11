پخش زنده
دبیر رویداد «سیمرغ هفتخوان» گفت: بازیکنان صنعت بازی برای شرکت در پیش رویداد «سیمرغ هفتخوان» میتوانند با مراجعه به وبگاه بازیکو به نشانی https://baazico.ir براساس ردهبندی سنی بازیها در این رویداد ثبت نام کنند.
محمد فاضلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به رویکرد متفاوت امسال بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: تمام تمرکز صنعت گیم و بازی ایران در هفته بازی متمرکز شده است. هدف ما این است که نشان دهیم این صنعت، یک صنعت قدرتمند در حوزه سرمایهگذاری، اشتغالزایی و کسب افتخار برای جوانان است.
وی با اشاره به ساختار هفتگانه این رویداد افزود: همانطور که از نام «سیمرغ هفتخوان» برمیآید، این رویداد شامل هفت بخش یا «خوان» متفاوت خواهد بود که هر کدام به یکی از ابعاد صنعت بازی میپردازند.
دبیر رویداد «سیمرغ هفتخوان» گفت: این رویداد ادامهدهنده دهمین جام قهرمانان بازیهای ویدیویی کشور است و تحت عنوان «لیگ سیمرغ هفتخوان» برگزار میشود.
فاضلی به تفاهمنامه با مجموعه اکسین گیم اشاره کرد و افزود: این همکاری به کیفیت هرچه بهتر رویداد کمک میکند. ما از ظرفیت استریمرها و بازیکنان حرفهای استفاده خواهیم کرد و با برگزاری مسابقات بازیهای ایرانی در گیمنتها، الگویی موفق برای سایر بازیگاههای کشور ایجاد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: قبل از برگزاری رویداد «سیمرغ هفتخوان»، چند پیش رویداد در آبان و آذرماه برگزار میشوند تا رویداد نهایی با حضور برگزیدگان و سایر علاقمندان در ۲۳ بهمن ماه در برج میلاد برگزار شود.
دبیر رویداد سیمرغ هفتخوان با بیان اینکه ثبتنام تمامی رویدادها از طریق وبگاه رسمی «بازیکو» انجام میشود، گفت: پیشرویدادها با بازی موفق ایرانی «بزن بهادر» از فردا، ۲۱ آبان ماه کلید خورده و مسابقات برخی از بازیهای موبایلی ایرانی در گیمنتهای اکسین برگزار خواهد شد تا تلفیق میان بازیگاهها و تولیدات داخلی تقویت شود.
فاضلی با بیان اینکه مسابقات برای چهار عنوان بازی بینالمللی برگزار میشود، افزود: پیشرویداد این بخش در آذرماه برای معرفی بازیها و انتخاب ۶۴ تیم برتر برنامهریزی شده است. تیمهایی که در پیشرویداد آذرماه موفق به راهیابی به جمع ۶۴ تیم برتر نشوند، این شانس را خواهند داشت که مجدداً در بهمن ماه ثبتنام کرده و مسیر رقابت را از ابتدا آغاز کنند.
دبیر رویداد «سیمرغ هفتخوان» بر یک پیام مهم تاکید کرد: بازی فقط یک سرگرمی نیست، بلکه یک افتخار است. او از خانوادهها خواست با مراجعه به وبگاه بازیکو و بررسی ردهبندی سنی بازیها، فرزندان خود را بهدرستی و متناسب با سنشان در این رویدادها ثبتنام کنند.