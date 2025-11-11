به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «جمعه چراغونیه» کتابی رنگارنگ و پرلبخند است که دنیای شعر را با حال‌وهوای نماز جمعه ارتباط داده است.

در این کتاب، چهار عنوان شعر شیرین و کودکانه از شاعران حوزه کودک؛ افشین اعلا، حسین علاء‌الدین، نغمه افراسیابی و الهام اصلاحی؛ گرد آمده تا مفاهیم معنوی و اجتماعی نماز جمعه را به زبانی موزون و خیال‌انگیز برای بچه‌ها روایت کند. این کتاب با تصویرسازی خلاقانه خانم زینب نظری، دنیای کودکانه را به یک ظهر جمعه آفتابی و پر از همدلی تبدیل کرده است.

از ویژگی‌های این اثر فایل صوتی اشعار است که به صورت رمزینه در صفحات کتاب موجود می‌باشد.

مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هدف از گردآوری این اثر را آشنایی کودکان با مفاهیم نمازجمعه، وحدت و مصلی دانست.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت نسخه رایگان دیجیتال این کتاب به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://online.flippingbook.com/view/۷۰۸۵۷۴۴۸۱/