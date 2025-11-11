پخش زنده
امروز: -
دبیر سی و سومین دوره هفته کتاب گفت: «نقش مرکب» رویداد تازهای است که در هفته کتاب برای حمایت از ناشران دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای ابراهیم حیدری با اعلام این خبر افزود: این رویداد در راستای حمایت از ناشران و دست اندرکاران نشر برگزار خواهد شد.
وی گفت: هفته کتاب امسال از شهر اوز، پایتخت کتاب ایران در روز جمعه کلید میخورد و شروع این برنامه از شهر اوز در واقع با این هدف است که این برنامهها در شهرهای مختلف، تلنگری، هم به سیاستگذاران و برنامهریزان و هم بدنه اجتماع باشد که کتاب باید در همه نهادهای جامعه و نهادهای سیاستگذار حضور داشته باشد، تا هرکس به نوعی در ترویج کتاب کمک کند.
حیدری، درباره شهر اوز، پایتخت کتاب ایران گفت: این شهر در ۱۰ سال گذشته برنامههای ترویجی و فرهنگی گستردهای در حوزه کتاب داشته و به طور پیگیر این اقدامات را دنبال کردند و امیدوارم الگویی برای سایر شهرهای سراسر کشور باشد.
وی با اشاره به کلان برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضور در وزارتخانه اظهار داشت: همه اقدامات سیدعباس صالحی، در راستای عدالت فرهنگی قرار میگیرد و این رویکرد اصلی برنامهها است. اگرچه عدالت فرهنگی، یک اصطلاح کلی است، اما از سوی نهادهای ارشاد، با مجموعه اقدامات، آن را دنبال میکنیم و یکی از این برنامهها هفته کتاب است.
دبیر سیوسومین دوره هفته کتاب افزود: با کمک ۸۰ نهاد و سازمان مختلف در هفته کتاب تلاش کردیم برنامههای مختلف را برگزار کنیم. خانه کتاب و ادبیات ایران، بهعنوان نهاد هماهنگکننده برنامههای استانی در سراسر کشور و نهاد کتابخانههای عمومی کشور در دورافتادهترین روستاها، برنامهها را دنبال میکند و امیدوارم دست به دست هم، تحقق عدالت فرهنگی را دنبال کنیم.
حیدری با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین نشر در دوره جدید وزارت سیدعباس صالحی گفت: این موضوع نیز در کلان برنامههای وزیر بوده است؛ بنابراین با همکاری جهاد دانشگاهی، ایدههای نوین برتر در حوزه نشر را معرفی خواهیم کرد و برگزیدگان این برنامه، در هفته کتاب اعلام خواهد شد.
وی از «پیاده راه کتاب» به عنوان بخش دیگری از برنامههای هفته کتاب یاد کرد و گفت: با همکاری سازمانهای مختلف و زیباسازی منطقه ۶ شهرداری تهران، مجموعهای از کارهای فرهنگی و هنری از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر (عج) اجرا میشود و کتابفروشان این راسته، یارانه میگیرند. روز جمعه مردم را به این راسته که از قدیم، محل رجوع علاقهمندان و اهالی فرهنگ بوده، دعوت میکنیم.
حیدری درباره اسامی روزهای هفته کتاب بیان کرد: ۲۴ آبان؛ روز کتاب و کتابخوانی، ۲۵ آبان؛ قرآن و پیامبر مهربانیها و فرهنگ فاطمی، ۲۶ آبان؛ کتاب و فناوریهای نوین نشر، ۲۷ آبان؛ روز کتاب دانشآموز و دانشجو، ۲۸ آبان؛ روز کتاب همدلی، هماندیشی و توسعه، ۲۹ آبان؛ روز کتاب و کتابگردی و ۳۰ آبان؛ روز کتاب و خانواده نامگذاری شده است.
آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز در نشست خبری هفت کتاب، گفت: در این نهاد چهار هزار و ۲۲۹ نقطه خدمت در کشور داریم که حدود ۱۷ هزار برنامه برای اجرا در هفته کتاب ۱۴۰۴ با حضور خانوادهها و کودکان با رویکرد گسترش و توسعه کتابخوانی برای این ایام برنامهریزی شده است.
وی افزود: تمام برنامههای این هفته در این ایام، گامی برای اهداف کلی هفته کتاب جمهوری است که امیدوارم نتیجه خوبی در مناطق محروم و بازه سنی کودک و نوجوان به دست بیاید.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیستوچهارم تا سیام آبان (۱۴۰۴) برگزار میشود.
قدردانی از کتابداران، رونمایی کتابهای جدید و طرحهای تخفیفی فروش کتاب و نمایشگاههای استانی از جمله برنامههای ثابت این هفته در سالهای گذشته بوده است.