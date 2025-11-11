پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران: شوراهای دانشآموزی، بستر تمرین دموکراسی و حل مسئله در مدرسه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم نمادین انتخابات شوراهای دانشآموزی استان مازندران؛ امروز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در دبیرستان دخترانه نوابعلّیه ناحیه ۲ ساری برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: باید فکر فاطمی، ذکر فاطمی و زیست فاطمی را در زندگی خود جاری کنیم.
فریدون کلبادینژاد همچنین با تبریک هفته مازندران افزود: با پاسداشت آیینها و سنتهای اصیل، میراث فرهنگی و هویتی استان را زنده نگه داریم.
وی با تأکید بر نقش مؤثر دانشآموزان در مدیریت مدرسه اظهار داشت: هیچکس بهتر از شما دانشآموزان مسائل مدرسه را درک نمیکند. شوراها و تشکلهای دانشآموزی بستری برای تمرین مشارکت اجتماعی، یادگیری حقوق شهروندی و تقویت مهارتهای زندگی هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به شعار امسال انتخابات با عنوان «شورای دانشآموزی، پرچمدار حل مسئله برای ایران مقتدر» افزود: دانشآموزان میتوانند در حل مسائل مدرسه نقشآفرین باشند و مسیر دموکراسی و مطالبهگری را بهدرستی بیاموزند.