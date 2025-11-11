ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران با پیروزی مقابل حریف لبنانی در بازی‌های همبستگی اسلامی راهی مرحله یک‌هشتم شد.

صعود کاپیتان تیم‌ملی تنیس‌روی میز بانوان ایران به مرحله یک‌هشتم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نخست مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی- ریاض از صبح امروز آغاز شد.

در جدول ۳۲ نفره، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران در بازی نخست خود بیسان شیری از لبنان را با نتیجه ٤ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌هشتم شد.

شهسواری در این دیدار امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۵ را کسب کرد.