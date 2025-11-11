پخش زنده
ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیسرویمیز ایران با پیروزی مقابل حریف لبنانی در بازیهای همبستگی اسلامی راهی مرحله یکهشتم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور نخست مسابقات انفرادی تنیسرویمیز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض از صبح امروز آغاز شد.
در جدول ۳۲ نفره، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی تنیسرویمیز ایران در بازی نخست خود بیسان شیری از لبنان را با نتیجه ٤ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکهشتم شد.
شهسواری در این دیدار امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۵ را کسب کرد.