خودروهای شخصی بنزین سوز استان همدان در طرحی ملی به شکل رایگان دوگانه سوز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه همدان گفت: طرح دوگانهسوز کردن رایگان خودروهای شخصی، با هدف کاهش هزینه سوخت و بهبود کیفیت هوا در حال اجراست.
بهزاد نصیری افزود: برای اجرای این طرح در استان ۹ مرکز تعیین شده است که خودروهای واجد شرایط پس از ثبتنام در سامانه gcr.niopdc.ir بدون پرداخت هیچ هزینهای به کارگاههای مجاز معرفی میشوند.
او تأکید کرد: از ابتدای دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی و شخصی تاکنون بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خودرو دوگانه سوز شدهاند.
نصیری با اشاره به مزایای این طرح تصریح کرد: دوگانهسوز شدن خودرو، گامی عملی برای کاهش مصارف بنزین و آلودگی است، طرحهایی که اگر مورد استقبال مردم قرار گیرد غلاوه بر کمک به اقتصاد مردم کیفیت هوای شهر را نیز بهبود میبخشد.