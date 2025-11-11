افتتاح نمایشگاه «طراحی معماری معاصر ایران » در خرمآباد
نمایشگاه نقاشی با موضوع «طراحی معماری معاصر ایران و نقاشی اشیا» در نگارخانه هژبر خرمآباد بر پا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نمایشگاه «طراحی معماری معاصر ایران و نقاشی اشیا» آثار هنرمند تجسمی، اشکان یاراحمدی با حضور معاون هنری اداره کل و جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر در نگارخانه شهید هژبر خرمآباد افتتاح شد.
این نمایشگاه شامل ۱۷ اثر با موضوع اسکیف طراحی هاشور معماری معاصر ایران و نقاشی تکنیک نفت و قیر و کهنه پارچه است که تا ۲۴ آبان صبحها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصرها ۱۷ تا ۱۹ در معرض بازدید علاقهمندان قرار گرفته است.