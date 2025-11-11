این نمایشگاه شامل ۱۷ اثر با موضوع اسکیف طراحی هاشور معماری معاصر ایران و نقاشی تکنیک نفت و قیر و کهنه پارچه است که تا ۲۴ آبان صبح‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصر‌ها ۱۷ تا ۱۹ در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفته است.