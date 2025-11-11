پخش زنده
داوران هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوزادهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴
*داماشیان گیلان - شناورسازی قشم
داوران: امید دریانوش، فرید شرفی، امین عمویی، سیاوش خالقی ناظر: محمدجواد مداح
جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۴
*نساجی مازندران - مس سونگون
داوران: محمدرضا دلاوری، هادی طوسی، سجاد نجفی نژاد و ابراهیم خاجانی ناظر: حسن یوسفی
*نیروی زمینی تهران - نفت و گاز گچساران
داوران:امید منفردیان، علیرضا شعرانی، امید شاکری و پیام ساری اصلانی ناظر: گیمان فرخی مهر
*نود ارومیه - شهرداری نوشهر
داوران: میثم صفاری، حمید صحرائی، محمد عبدلی و امیر معصومی فر ناظر: شاهو اصلانی
*بعثت کرمانشاه - مس شهر بابک
داوران: غلامرضا ادیبی، محسن بابایی، سلمان لرز سلیمانی و ایمان احمدی ناظر: مهدی پاکزاد
*مس کرمان - هوادار تهران
داوران: مهرداد خسروی، ابراهیم امتنانی، عباس عسگری و محمدعلی یعقوبی ناظر: سیداحمد موسوی
*سایپا تهران - پارس جنوبی جم
داوران: علی بای، سامان قلاوند، رضا رایجی و امیرسجاد فتوحی ناظر: حسین نیکوزاده
*صنعت نفت آبادان - فرد البرز
داوران:ایمان کهیش، فرزاد ایمانی نژاد، رضا لیلامی و امیرحسین یزدانی ناظر: مهرداد ذهبی
*نفت بندرعباس - آریو اسلامشهر
داوران:احسان اکبری، احمد سلطانی، وحید هلیرودی و محسن مرادیان ناظر: قاسم واحدی